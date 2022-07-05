نفي لإشاعات كاذبة.. الرئيس سليم الحص بخير

نفى مستشار ومدير مكتب الرئيس سليم الحص رفعت بدوي، مساء اليوم الثلاثاء، جميع الإشاعات التي يُعاد تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن وفاة الحُص.

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وأكّد بدوي في إتصالٍ مع "لبنان24" إنّ "الرئيس الحص بخير، وكل ما يتمّ تداوله بشأنه عارٍ من الصحّة جملة وتفصيلاً".



وشهدت مواقع التواصل خلال ساعات النهار انتشاراً للشائعات المتعلقة بتدهور صحّة الحص ووفاته.

نفي مكتبه خلال الساعات الماضية لتلك الشائعات ، إلا أنها تجدّدت مساءً، ما استدعى الخروج بنفي جديد يكشف الحقيقة ويدحض الأكاذيب. ورغم، إلا أنها تجدّدت مساءً، ما استدعى الخروج بنفي جديد يكشف الحقيقة ويدحض الأكاذيب.