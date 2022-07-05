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لبنان

المراقبون الجويون: للتوقف عن العمل ليلاً اعتباراً من أول ٱب

Lebanon 24
05-07-2022 | 16:19
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أعلن المراقبون الجويون، في بيان اليوم الثلاثاء، التوقف عن العمل بدءاً من أوّل آب المقبل، وذلك بسبب النقص الحاد والمتزايد في عدد المراقبين الجويين المجازين، والحائزين على الكفايات الجوية للقيام بأعمال المراقبة الجوية بسبب احالة البعض منهم الى سن التقاعد وعدم التوظيف وتأمين التمويل اللازم لانجاز مشروع تدريب المعاونيين المراقبين الحاليين.
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ولفت البيان إلى أن "تزايد النقص البشري بسبب الظروف الراهنة يُحتّم على المراقبين الجويين الحضور والعمل بما يقارب 300 ساعة عمل شهرياً لتأمين استمرارية العمل على مدار 24 ساعة من دون توقف حتى في ايام الاحاد والاعياد او خلال حدوث ازمات طارئة".
وأضاف: "كل ذلك، زاد من الضغط النفسي والاجتماعي على المراقبين الذين يعملون الآن فوق طاقتهم لضمان إستمرار عمل المطار والحركة الجوية في الأجواء اللبنانية، ما حرمهم من حقهم بالاستفادة من اجازاتهم الادارية السنوية كباقي موظفي الدولة او حتى من مضمون التعاميم الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء في شأن اعتماد مبدأ المداورة في العمل بسبب النقص في عددهم".
وتابع: "إن بعض المراقبين الجويين تقدموا باستقالتهم أو طلب إجازة بلا راتب للهجرة بحثاً عن فرص عمل تؤمن لهم مداخيل عادلة".
وأكمل البيان: "وتحت وطأة كل هذه الضغوط مجتمعة، قدّم المراقبون الجويون في الملاحة الجوية إخطاراً لادارتهم بتوقفهم عن العمل ليلاً والمطالبة بحقهم بالاستفادة من مبدأ المداورة. كذلك، يعلن المراقبون عدم القدرة على تأمين إستمرارية العمل ليلاً (من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا) ابتداء من الاول من آب 2022 المقبل مع وجوب تخفيض عدد الرحلات نهاراً بما يتوافق مع القدرة الاستيعابية للمراقبين الجويين وحجم الأجواء".
 
 
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