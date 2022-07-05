عائلة النائب سامر التوم: ندين بشدّة ما حصل في القاع بحق الأطفال

أصدرت عائلة النائب سامر التوم بياناً "استهجنت فيه ما تناقلته وسائل الإعلام عن محاولة الأخير تغطية المتهم باغتصاب أطفالٍ في بلدة القاع".

وأكّدت العائلة في بيانها أنها "تُدين بشدّة ما حصل في البلدة بحق الأطفال"، مشددة على أن "الموضوع بالنسبة لها إنساني بحت، وليس من شيمنا ولا من مبادئنا الدفاع عن أحدٍ ينتهك براءة الأطفال أو يستغلّهم كائناً من كان".

Advertisement

وتابعت العائلة: "سنعمد لملاحقة كل الأبواق الصفراء التي تستغل حادثة القاع الأليمة لأسباب أقل ما يقال عنها دنيئة وتشبه مطلقيها لغايات في نفس يعقوب. الموضوع الان في عهدة القضاء والكلمة الفصل تعود له وحده، لذلك نرجو توخي الحذر عند تناقل أي خبر اذا لم يتم التأكد من صحته والا سيتعرض للملاحقة القانونية من قبلنا".