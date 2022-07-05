تدخّل بلغ حدّاً

بلغ تدخّل سفيرة دولة كبرى في الشؤون اليومية لوزارات الخدمات حدّاً، جعل بعض الوزراء لا يقطعون شعرة، بلا اتصال مع السفيرة المذكورة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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