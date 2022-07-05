أجرى مسؤول كبير اتصالاً هاتفياً مع وزير نشيط على خط معالجة أزمة العلاقة مع الإدارة العامة، جدّد الثقة به، ودعاه لاستئناف دوره، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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