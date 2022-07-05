Advertisement

لبنان

إتّصال

Lebanon 24
05-07-2022 | 17:09
A-
A+
Doc-P-968724-637926630982016985.jpg
Doc-P-968724-637926630982016985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى مسؤول كبير اتصالاً هاتفياً مع وزير نشيط على خط معالجة أزمة العلاقة مع الإدارة العامة، جدّد الثقة به، ودعاه لاستئناف دوره، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
عن استجرار الغاز المصري إلى لبنان.. تصريحٌ جديد لوزير الطاقة
lebanon 24
06/07/2022 06:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة ينعى بيار شمعون: نجم جديد يسقط من فضاء الفن اللبناني
lebanon 24
06/07/2022 06:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الغيط بمؤتمر مشترك مع وزير الخارجية اللبناني: ندعم لبنان معنوياً
lebanon 24
06/07/2022 06:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الشؤون الخارجية الجزائرية ناقلاً تجديد دعوة الرئيس الجزائري إلى الرئيس عون لزيارة الجزائر: لبنان يستحقّ كل اهتمام وتعاون نظراً لما يمثّله من دور ريادي في الدول العربية والعالم
lebanon 24
06/07/2022 06:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:11 | 2022-07-05
22:16 | 2022-07-05
22:18 | 2022-07-05
23:12 | 2022-07-05
23:11 | 2022-07-05
23:09 | 2022-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website