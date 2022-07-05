شيّا تنقل رسائل شديدة اللهجة

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علمت "السياسة" الكويتية أن "السفيرة الأميركية دوروثي شيا ستجول على كبار المسؤولين اللبنانيين، حاملة معها رسائل شديدة اللهجة من حكومة بلادها، بأن الترسيم قد يصبح في مهب الريح، نتيجة ما أقدم عليه "حزب الله"، وبالتالي فإن المطلوب خطوات عملية، لوقف تكرار إطلاق المسيرات، لأن ذلك بمثابة لعب بالنار، لا يمكن للبنان تحمل نتائج تداعياته".وأشارت المعلومات إلى أن "واشنطن تعتقد أن ما قام به "حزب الله"، كان بناء على أوامر إيرانية، بعدما رفضت الولايات المتحدة الشروط الإيرانية في محادثات الدوحة".