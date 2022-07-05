بوصعب وكنعان يقاطعان اجتماعات التيار؟

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كتبت" اللواء": اشارت مصادر نيابية الى تباينات داخل قيادات التيار مع باسيل، ظهرت بقوة بعد نتائج الانتخابات النيابية، وكشفت دعم باسيل لنواب من فريقه اللصيق على زملائهم في اللوائح نفسها، ما ادى إلى فوارق كبيرة بالاصوات بينهم،ما انعكس سلبا على علاقاتهم ببعض ومع مؤيديهم على الأرض.ولاحظت المصادر غياب نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابو صعب عن الاجتماعات الدورية للتيار منذ انتخابه نائبا لرئيس المجلس، في حين ان النائب ابراهيم كنعان، يحضر بصورة متقطعة.