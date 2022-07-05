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لبنان

وزير العمل: من اين تأتي الحكومة بالايرادات ؟

Lebanon 24
05-07-2022 | 23:32
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قال وزير العمل مصطفى بيرم في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية" ان الإضراب يضر بمصالح الموظفين كما والمواطنين، إذ من أين تأتي الحكومة بالإيرادات لدفع الزيادات على الرواتب في حال لم يعمل هؤلاء؟ لا موازنة للحكومة للصرف وفقها والمؤسسات مشلولة لا تُدخل المال إلى الخزينة، فمن أين سيتم تأمين الواردات؟"
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وكشف أنّه تم الاتفاق مع الرئيس ميقاتي على منح الموظفين مساعدات اجتماعية شهرية تعادل ضعف الراتب، على أن لا تقل عن 3 مليون ليرة ولا تتعدّى الـ6 مليون، مع رفع بدل النقل وإلزام الموظف بالحضور يومين فقط أسبوعياً، لكنهم رفضوا وأصرّوا على إضرابهم
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