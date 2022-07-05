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لبنان

جريحان بإشكال فردي في يونين ببعلبك

Lebanon 24
05-07-2022 | 23:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريحين نتيجة إشكال فردي ليلا في بلدة يونين في بعلبك، تخلله اطلاق نار.
وفرضت القوى الامنية طوقًا للتهدئة ومعالجة الحادثة.
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