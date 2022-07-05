جريحان بإشكال فردي في يونين ببعلبك

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريحين نتيجة إشكال فردي ليلا في بلدة يونين في بعلبك، تخلله اطلاق نار.

وفرضت القوى الامنية طوقًا للتهدئة ومعالجة الحادثة.