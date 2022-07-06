بعد اتهامه بتغطية "مغتصب الأطفال".. سامر التوم: لا يمكن أن اتدخل في هذه الجريمة!

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قال النائب الدكتور سامر التوم في تصريح: "كنت أتمنى أن العمل البربري واللاإنساني الذي حدث في القاع، يجعل الناس تتضامن مع أطفال القاع وأهلهم وتحترم مشاعرهم المجروحة، وأن لا يكون هناك استغلال سياسي لهذا الموضوع الحساس".أضاف: "الواضح أن البعض منزعج من وجود نائب للتيار في بعلبك الهرمل ما يدفعه إلى اختلاق الأكاذيب من أجل محاولة النيل من سمعته ومن دوره".وختم: "لا يمكن أن اتدخل بأي شكل من الاشكال في جريمة من أبشع الجرائم بحق الطفولة والإنسانية، كما وإني لم أكن موجودا في الاجتماع الذي عقد في القاع لهذه الغاية".