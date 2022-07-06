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لبنان

المشهد يتكرر.. السوق السوداء على الرغيف الابيض

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2022 | 03:45
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لاحظ العديد من المتابعين أن السوق السوداء للرغيف بدأت تنشط في أكثر من منطقة، حيث تعمد مجموعة من الاشخاص على الدخول الى الفرن وشراء كميات كبيرة من الخبز، وتتوجه بعدها الى نقاط محددة تعرض الخبز للبيع بأسعار خيالية تخطت في كثير من الاحيان الـ30 الف ليرة.
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الى ذلك، فان عدداً من العاملين بالافران يعمدون الى سحب كميات كبيرة من الخبز ووضعها جانباً والعمل على بيعها الى الاقارب والاصدقاء بأسعار أغلى من السعر الرسمي بهدف جني المزيد من الارباح.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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