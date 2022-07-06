جعجع بحث مع السفير الروسي المستجدات السياسية المحلية والاقليمية

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عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع السفير الروسي الكسندر روداكوف يرافقه نائبه مكسيم رومانوف للعلاقات الثنائية بين البلدين فضلًا عن المستجدات السياسية المحلية والاقليمية، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وطوني درويش.