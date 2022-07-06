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لبنان

بشرى الى مرضى السرطان.. هذا ما أعلنه نقيب الصيادلة

Lebanon 24
06-07-2022 | 02:22
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أعلن نقيب الصيادلة د. جو سلوم أن أدوية السرطان من المفترض ان تصل هذا الاسبوع الى لبنان، رغم التأخير الذي حصل.
وبالنسبة للأدوية المزورة، قال سلوم في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 ان داخل الصيدليات لا يوجد أدوية مزورة، الا أن فقدان بعض الأدوية دفع بالمرضى الى اللجوء الى التجار او الى الأونلاين.
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وأوضح أن مكافحة هذه الظاهرة تقتضي بتأمين الأدوية في الصيدليات الذي هو الحل الوحيد لمكافحة "تجار الشنطة" والدواء المهرب والمزوّر.
ودعا سلوم القوى الامنية الى التشدد بضبط الحدود كون نقابة الصيادلة ليس لديها سلطة خارج الصيدليات.
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