ما جديد عودة النازحين السوريين الى بلادهم؟

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أكد وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين ان لبنان سيسير بخطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين، كاشفاً عن زيارة رسمية سيقوم بها الى سوريا بعد عيد الاضحى بتكليف من الحكومة للبحث في هذه المسألة مع الجانب السوري.شرف الدين واذ شدد في حديث الى صوت كل لبنان، على ان عودة النازحين ستكون آمنة وكريمة، اوضح انها ستكون على أساس جغرافية المكان، على ان يتم انشاء مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم في سوريا.ورداً على سؤال حول موقف مفوضية شؤون اللاجئين من الخطة، أشار شرف الدين الى ان المفوضية لم توافق على عدد من البنود التي تم طرحها ومنها طلب تعليق دفع المساعدات، وقال شرف الدين ان موقف الموضية سياسي، وعلى ما يبدو انها تراجعت عن اللجنة الثلاثية التي طالب بها رئيس المفوضية.