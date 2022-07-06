ارتفاع في درجات الحرارة.. ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ، وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح احيانا شمال.
وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة ورطب يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة المقبلة.
معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24و 32 درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: مشمس اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر ، كما تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ، وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح احيانا شمال البلاد.
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.
-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا .
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
- الضغط الجوي: 755ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,33
- ساعة غروب الشمس: 19,52