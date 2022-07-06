ارتفاع في درجات الحرارة.. ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ، وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح احيانا شمال.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة ورطب يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة المقبلة.معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24و 32 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: مشمس اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر ، كما تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد.الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ، وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح احيانا شمال البلاد.الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.- الانقشاع: جيد إجمالا .- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.- الضغط الجوي: 755ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,33- ساعة غروب الشمس: 19,52