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لبنان

ارتفاع في درجات الحرارة.. ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟

Lebanon 24
06-07-2022 | 02:57
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ، وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح احيانا شمال.
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وجاء في النشرة الاتي: 

- الحال العامة:  طقس صيفي معتدل الحرارة ورطب يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة المقبلة.
معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24و 32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  مشمس اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر ، كما تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد.

الخميس:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ، وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح احيانا شمال البلاد.

الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا .
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
- الضغط الجوي: 755ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:   5,33
- ساعة غروب الشمس:   19,52
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