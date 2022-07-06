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لبنان

دعوة من شركة "بيبلوس للتعهدات الكهربائية" تتعلق باعتماد التوفير الذاتي للتيار..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
06-07-2022 | 03:16
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دعت شركة "بيبلوس للتعهدات الكهربائية" التابعة لشركة كهرباء جبيل في بيان، جميع المشتركين إعتماد التوفير الذاتي، وذلك "بعد أن  تم تأمين التيار 22 ساعة يوميا".

واشارت الى انه "كالعادة، نعتمد تعرفة الكيلوات الواحد الصادرة شهريا عن وزارة الطاقة والمياه"، مذكرة ان "للتوفير بالطاقة، يجب تشغيل مسخن المياه ساعة واحدة فقط كحد أقصى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عندما تغادرون الغرفة وفصل التيار عن الأجهزة الإلكترونية عند التوقف عن استعمالهم والتخفيف من استعمال المايكرويف والمكواة بحده الأدنى" .
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وأوضحت أنه "يمكن التوفير ايضا بفصل الديجنكتور العام  مرات عدة يوميا ، التوفير 5 بالمئة  بالساعة وفصله ستة ساعات يوميا نتيجته توفير شهري 30 ٪؜ من كمية الاستهلاك" . 

وتمنت الشركة على "الجميع التجاوب والتوفير الذاتي وفقا للإمكانيات المادية"، معلنة انه "ما زال لدينا نسبة ٧ بالمئة؜ من المشتركين دون عداد يستهلكون الطاقة بشكل عشوائي"، داعية اياهم الى "ابدال اشتراكهم باشتراك بواسطة العداد تجنبا لإلغاء الاشتراك".
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