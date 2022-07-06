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لبنان
اعتصام سلمي لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في الحدت
Lebanon 24
06-07-2022
|
04:08
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نفذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان إعتصاما سلميا شمل جميع الموظفين، أمام مركز المعاينة في الحدت،وذلك إحتجاجا على عدم إيجاد حل يؤمن إستمرارية عمل ولقمة عيش 450 موظفا أوقفوا عن العمل من دون ذنب ومن دون سابق إنذار بعد توقف الرواتب وحتى التعويضات بعد 20 عاما من الخدمة في هذا القطاع ، نتيجة القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بوقف العمل بإفادات المعاينة الميكانيكية وقيام الشركة المشغلة " فال "على أثرها بوقف العمل وإقفال مراكز العمل من دون تحمل أي مسؤولية تجاه الموظفين، وبالرغم من جميع الوعود أصبح هؤلاء الموظفين من دون أي معيل بعد أن تم القضاء على أمانهم المعيشي والوظيفي.
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واكدت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان انه سيلي الاعتصام وقفات إحتجاجية وتصعيدية أخرى تحدد لاحقا الى حين تحقيق المطالب.
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