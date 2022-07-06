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لبنان

عمليات دهم لـ"الريجي"... وضبط كميات كبيرة مهرّبة من من التنباك والـ"vape"

Lebanon 24
06-07-2022 | 04:28
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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة مهرّبة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسّل والسيجارة الالكترونية (vape) بنتيجة عدد من عمليات الدهم.
واعلنت في بيان ان  "جهاز مكافحة التهريب التابع للإدارة نفذ هذه المداهمات في عدد من مناطق محافظة الشمال، لا سيما في بصرما (الكورة) و شكا. 
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كذلك دهمت  مشغلا لتصنيع التنباك المعسل المزور في صحراء الشويفات .
وسُطرَت محاضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
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