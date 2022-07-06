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لبنان

جراده: أنا "مع المسيّرات والمسيرات" للضغط على الدولة من أجل إتخاذ موقف واضح لنعرف على ماذا نفاوض

Lebanon 24
06-07-2022 | 04:44
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أشار النائب الياس جراده، إلى أن "ما يحصل مستهجن وهو إنسلاخ عن التقاليد وأقصد وجود كتلة تتناقش ويأخذ كل فرد منها رأيه بشكل حر من دون إسقاطات واللبنانيين مش معودين عليها".

وأكد في حديث تلفزيوني لقناة "الجديد"، "أننا لسنا حزبًا وليس لدينا عقيدة موحدة ولا نخضع لإسقاطات وقد لا نملك المرجعية الفكرية نفسها، لكن ما يجمعنا هو الهم الأكبر وقد وضعنا بعض الإختلافات في وجهات النظر جانبًا وهذا الأمر طبيعي".
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وتعليقًا على زيارته إلى سوريا، أوضح جراده، أن "الناس إنتخبت الياس جراده "كما هو" ولست مستعدًا لتغيير مبادئي لأجل النيابة فأنا طبيب ورسالتي تعلو ولا يعلى عليها، ولا يمكن أن أتخلى عن مرضاي". وعن التواصل مع سوريا، شدد على أن "هناك بلادًا متحاربة تتواصل مع بعضها البعض فالتواصل مطلوب لإيجاد حل للأزمات، وزيارة وفد حكومي لسوريا من أجل ذلك طبيعي، ولكن ليس لتقديم فروض الطاعة".

وشدد جراده، في حديثه، على "أنني لست مع المسيرات فقط، بل أنا "مع المسيّرات والمسيرات" للضغط على الدولة من أجل إتخاذ موقف واضح، لنعرف على ماذا نفاوض"، موضحًا أن "لبنان بلد انتصر بالعسكر وإنهزم بالفساد".
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