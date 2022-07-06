خبر يتعلّق بالمساعدة الاجتماعية لهذه الفئة

صدر أمس مرسوم تغطية المساعدة الاجتماعية للعاملين في الجامعة اللبنانية.
صدر بعد توقيعه من قبل السيد رئيس الجمهورية ومراجعته من قبل فريق عمل المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مشكورين جداً وبيومي عمل.
نقوم بواجباتنا رغم كل الظروف الصعبة ولا نماطل!!@LebaneseUni @LBpresidency pic.twitter.com/dzNsoscivP
— Antoine Georges Choucair (@agchoucair) July 6, 2022
صدر أمس مرسوم تغطية المساعدة الاجتماعية للعاملين في الجامعة اللبنانية.
صدر بعد توقيعه من قبل السيد رئيس الجمهورية ومراجعته من قبل فريق عمل المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مشكورين جداً وبيومي عمل.
نقوم بواجباتنا رغم كل الظروف الصعبة ولا نماطل!!@LebaneseUni @LBpresidency pic.twitter.com/dzNsoscivP