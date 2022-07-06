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لبنان

خبر يتعلّق بالمساعدة الاجتماعية لهذه الفئة

Lebanon 24
06-07-2022 | 05:56
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كتب المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير عبر حسابه على "تويتر":
 
"صدر أمس مرسوم تغطية المساعدة الاجتماعية للعاملين في الجامعة اللبنانية. صدر بعد توقيعه من قبل السيد رئيس الجمهورية ومراجعته من قبل فريق عمل المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مشكورين جداً وبيومي عمل. نقوم بواجباتنا رغم كل الظروف الصعبة ولا نماطل".
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