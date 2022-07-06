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لبنان

​دولارات المغتربين... ما أثرها على سعر الصرف؟

Lebanon 24
06-07-2022 | 06:13
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أوضح الخبير الإقتصادي باتريك مارديني لـ"الجديد"، أنّ "دخول دولارات المغتربين إلى لبنان لن يؤدي إلى تحسن سعر صرف الليرة، لأنّ ضخّ الدولار في السوق سيقابله ارتفاع الاستهلاك، وبالتالي ارتفاع الإستيراد، ما يعني صرف الدولارات الواردة".
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لبنان

إقتصاد

باتريك مارديني

المغتربون

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