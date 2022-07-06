​دولارات المغتربين... ما أثرها على سعر الصرف؟

أوضح الخبير الإقتصادي باتريك مارديني لـ"الجديد"، أنّ "دخول دولارات المغتربين إلى لبنان لن يؤدي إلى تحسن سعر صرف الليرة، لأنّ ضخّ الدولار في السوق سيقابله ارتفاع الاستهلاك، وبالتالي ارتفاع الإستيراد، ما يعني صرف الدولارات الواردة".

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