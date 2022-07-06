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لبنان

بو صعب: "المهم يمشي ملف تحقيق المرفأ"

Lebanon 24
06-07-2022 | 06:20
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أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى أن "ملف توقيع مرسوم تعيين قضاة غرف التمييز عُلّق بسبب الميثاقية"، مؤكداً أنه "تواصل مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى"، وأضاف: "ما من أحد يهمه التوزيع الطائفي أو إن تغيّر القاضي، فالمهم "انو يمشي ملف تحقيق المرفأ".
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وناشد بوصعب "وزير العدل تعديل المرسوم بما يراعي التوازن الطائفي 5بـ5، إن كان سيساهم بحلحلة الملف، وذلك من أجل تسيير التحقيق بقضية المرفأ "لنوصل لمحل يرجع القضاء يشتغل".
 
 
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