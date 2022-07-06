حتى الأولاد... لم يرحمهم الدولار!

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مع بداية كل موسم صيف وانتهاء العام الدراسي، درجت العادة ان يقوم الأهالي بتسجيل أولادهم في "المخيمات الصيفية"، التي تؤمن مجموعة من الانشطة الترفيهية والرياضية والتثقيفية، فيمضي الأطفال فترة الصيف بشكل مسلٍّ ومفيد.لكن وكما هو ظاهر، فإن شريحة واسعة من الاهالي ستمتنع عن تسجيل أولادها في "المخيمات الصيفية" لهذه السنة ، اذ ان تكلفة الشهر الواحد للطفل الذي يبلغ عمره بين 4 و6 سنوات بلغت ما يقارب الـ270 دولارا أميركيا، في حين وصل تسجيل الاطفال الأكبر سنا الى 450 دولارا، ما جعل النشاطات الترفيهية الصيفية خارج قدرة معظم العائلات اللبنانية وإمكاناتها.