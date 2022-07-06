بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية سلمت معوض تقريرها النهائي

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استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في دارته في بعبدا بحضور النائب أديب عبد المسيح، وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية ٢.٢٢ برئاسة النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، ضمّ كلّا من نائب رئيس البعثة جاريك دومانسكي، المحلّلة الانتخابية نادين هاس، المستشار السياسي جو همورا، والملحق الصحافي ألسيندرو غوري.وخلال اللقاء، سلّمت البعثة تقريرها النهائي عن الانتخابات النيابية الفائتة وتوصياتها للاستحقاق المقبل عام ٢٠٢٦ التّي ناقشها المجتمعون بهدف تحسين العمليّة الانتخابية شفافيةً وديمقراطيةً، وفق بيان عن مكتب معوض الاعلامي".