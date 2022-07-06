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لبنان

حفل تكريمي للاعلاميين والناشطين الإعلاميين في طرابلس

Lebanon 24
06-07-2022 | 07:15
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احتفاءً بإعلاميي الشمال والناشطين الإعلاميين وبرعاية وحضور وزير الإعلام زياد مكاري أقام النائب الدكتور طه ناجي حفلًا في قاعة المشاريع الكبرى في طرابلس حضره النائب الدكتور عدنان طرابلسي، نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام إبراهيم عوض، نائب نقيب المحررين غسان الريفي، رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد، مستشار وزير الإعلام مصباح العلي، مدير مكتب الوكالة الوطنية للإعلام في طرابلس عبد الكريم فياض، مدير مكتب الوكالة الوطنية للإعلام في المنية– الضنية راشد فتفت، رئيس الرابطة الثقافية الدكتور رامز فري، المدير السابق لكلية الاعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور إياد عبيد وحشد كبير من الإعلاميين والناشطين الإعلاميين.
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وفي ختام الحفل قدم النائب ناجي درع العطاء والتميز للوزير مكاري وأوسمة التميز لقدامى الإعلاميين.
 
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