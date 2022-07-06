أزمة جوازات السفر إلى انفراج قريباً؟.. استثناءات لهذه الفئات

أفادت معلومات للـLBCI بأن لجنة الدفاع بحثت في موضوع إصدار جوازات السفر، وفي إمكانية أن يكون هناك استثناءات تتم بشكل منظم، للطلاب، للحالات المرضية وحالات الاستشفاء، ولأصحاب الإقامات والملتزمون بعقود عمل وبعض الحالات الأخرى.

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