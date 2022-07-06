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لبنان

عون استقبل كولارد لمناسبة انتهاء عمله في لبنان

Lebanon 24
06-07-2022 | 07:18
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استقبل رئيس الجمهوريّة ميشال عون، سفير بريطانيا ايان كولارد لمناسبة انتهاء عمله في لبنان، متمنيًا له التوفيق في مهماته الجديدة وشاكراً له الجهود التي بذلها على صعيد تنمية العلاقات اللبنانية – البريطانية وتعزيزها في مختلف المجالات.
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واستقبل عون، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جلال فيروزنيا في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، ونوّه رئيس الجمهورية بالجهود التي بذلها السفير فيروزنيا خلال وجوده في لبنان بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.
 
 
كذلك، التقى عون، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري، وعرض معه شؤون الوزارة، وعدداً من المواضيع القضائية الملحّة.
 
 
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