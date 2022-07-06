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لبنان

بدء إجراءات إخراج الحاويات الغذائية من مرفأ بيروت

Lebanon 24
06-07-2022 | 07:45
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أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً أعلنت فيه أنه "بناء للإتصالات والمتابعة التي أجرتها النقابة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ومدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، باشرت الدوائر الرسمية المختصة بأخذ عينات من حوالي 500 حاوية (بحسب معلومات وزارة الإقتصاد) ملأى بالمواد الغذائية ومكدّسة في باحات المرفأ، تمهيداً لإنجاز الإجراءات لإخراجها وتسليمها الى أصحابها، على أن يتم إستكمال عملية أخذ العينات لباقي الحاويات والبالغة 300 حاوية في وقت قريب".
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وإذ توجهت النقابة بالشكر الجزيل لكل من ساهم في التوصل الى هذا الحل لا سيما الرئيس ميقاتي والوزير سلام وأبو حيدر، أكدت إن "إخراج حاويات المواد الغذائية من أرض المرفأ في هذا التوقيت هو في غاية الأهمية خصوصاً أنه سيمكّن التجار من مد السوق المحلية بكافة إحتياجاتها عشية عيد الاضحى المبارك والحؤول دون حصول أي نقص نقص في أي سلعة".
وتوجهت النقابة من اللبنانيين بالمعايدة بعيد الأضحى المبارك، متمنية أن تكون الأيام المقبلة أفضل على الجميع وعلى وطننا الحبيب لبنان.
 

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