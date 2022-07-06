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لبنان
حميه بحث مع سفير باكستان في تعزيز التعاون بين البلدين
Lebanon 24
06-07-2022
|
07:50
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إستقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، في مكتبه في الوزارة، السفير الباكستاني سلمان آتار وبحث معه في سبل تعزيز التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.
حميه
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بداية، رحب حميه بالسفير الباكستاني، مشيداً بـ"علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين"، مؤكداً "ضرورة تنمية العلاقات، لا سيما من بوابة تعزيز التعاون في كل القطاعات التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل".
وتطرق حميه الى موضوع الافادة من موقع لبنان الجغرافي في ما يتعلق بحركة الطيران الباكستاني المتوجه من اوروبا وبريطانيا واليهما، طارحاً فكرة أن "يكون مطار رفيق الحريري الدولي كمحطة هبوط للطيران الباكستاني المتوجه الى هناك".
وقال: "من المعروف أن هناك خطاً لسكك الحديد يربط الصين - باكستان بإيران وصولاً الى تركيا، وله اهمية اقتصادية وتجارية مهمة لهذه الدول الاربع"، عارضا امكانية "التعاون في إيجاد آلية من قبل الشركات المهتمة بقطاع سكك الحديد لربط لبنان بهذه السكة".
واكد حميه أن لبنان "على الرغم من أوضاعه الصعبة، إلا أنه لا يزال لديه الكثير من المقومات الهامة والميزات التنافسية وقطاعاته الواعدة التي تشكل ركيزة لإعادته الى طريق التعافي والنهوض".
آتار
بدوره، اكد السفير آتار وقوف بلاده الى جانب لبنان "لمساعدته في تخطي أزمته"، مبدياً إهتمامه بما طرحه الوزير حميه.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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