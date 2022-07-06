السائقون يناشدون: اعطونا فترة "سماح"

صدر عن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان البيان التالي:

يتوجه السائقون في الاتحاد بالطلب من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، وبعد زيادة رسم الاشتراكات على السائقين في الضمان، بحيث اصبحت توازي الى حد كبير الحد الادنى للاجور، أن تتم في المقابل الزيادة على التعويضات العائلية للاجور للسائقين، اضافة الى اصدار مذكرة باعطاء فترة سماح للسائقين الذين انتهت صلاحية دفاتر السوق الخاصة بهم لتعذر انجازها من جديد بسبب الاقفال في مصلحة تسجيل السيارات، كي لا يتم حرمانهم من الاشتراك في الضمان. كما نطلب من الدكتور كركي زيادة بدل الاستشفاء والطبابة جراء المعاناة الكبيرة التي يعيشها السائقون بسبب الظروف الاقتصادية الخانقة".