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لبنان

مولوي تسلم تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي النهائي حول الانتخابات

Lebanon 24
06-07-2022 | 08:22
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تسلم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي من بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة  الانتخابات النيابية التي جرت في لبنان برئاسة رئيس اللحنة جورحي هولفيني ، نسخة من تقريرها النهائي حول الانتخابات.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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