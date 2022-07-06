مولوي تسلم تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي النهائي حول الانتخابات

تسلم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي من بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية التي جرت في لبنان برئاسة رئيس اللحنة جورحي هولفيني ، نسخة من تقريرها النهائي حول الانتخابات.

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