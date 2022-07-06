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لبنان
فرنجية بعد اجتماع لجنة التكنولوجيا: علينا ان نزيل من بالنا ان لبنان دولة فاشلة
Lebanon 24
06-07-2022
|
09:15
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عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور مقرر اللجنة النائب الياس حنكش والنواب نقولا صحناوي، أشرف بيضون، ينال صلح، رامي ابو حمدان، سعيد الاسمر، رازي الحاج، فريد الخازن وعدنان طرابلسي.
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وحضرت وزيرة التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال نجلا رياشي.
فرنجية
اثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب فرنجية:" عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة في حضور وزيرة التنمية الادارية التي اطلعتنا على أهمية هذا الملف. وكما تعرفون ان لبنان مع الوقت يفقد قدرته التنافسية".
أضاف :"ميزة لبنان هو في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا الذي ينهار، اليوم دخلنا في مرحلة ليس فيها موازنة. والمؤسسات مثل وزارة التنمية الادارية أصبحت تتكل في عملها على التمويل الخارجي، ولا يوجد موازنة في لبنان واطلعتنا الوزيرة رياشي عما يسببه هذا الامر وعلى العقبات التي توضع أمام استمرارية العمل في التحول الرقمي، والملف الاول الذي تركز عليه هو التحول الرقمي في لبنان ليعود لبنان ويسترد قيمته وقدرته التنافسية لان كل بلدان العالم بدأت تطبق العمل بالنسبة للتحول الرقمي والبلدان المتطورة كبلدان الخليج او استوينا حققت التحول الرقمي الكامل".
وقال :"صحيح نحن في لبنان لدينا أولويات اخرى وهي الطبابة والامن الغذائي والذي يواجهها كل مواطن، ولكن هذا لا يمنع اننا نعمل في الوقت نفسه كمجلس نيابي على خطط مستدامة وعلى نمو وتطور لبنان، لان اي خطة نريد ان نبدأ بتطبيقها اليوم يطلب حوالى السنتين، ونحن نعرف ان السنتين تمتدان لاكثر. من جهتنا كلجنة لن نوفر اي جهد لاقرار المشاريع والقوانين اللازمة لازالة كل العقبات من امام هذا التحول. وفي الوقت نفسه سنقوم بالدور الرقابي المطلوب منا والمراسيم التطبيقية وتنفيذ هذه الخطط لانه وصلنا الى لجنة القوانين الاهم أقرت في المجلس السابق. العبرة في التنفيذ. وتحدثنا عن كثير من الامور، علينا ان نزيل من بالنا ان لبنان دولة فاشلة ونتطلع كيف سيسترد دوره في المنطقة وفي التكنولوجيا وأن يكون رائدا".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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