كيف سيتمّ تزويد المطار بالكهرباء؟

قال المدير العام للطيران المدني فادي الحسن لـ"الجديد"، "علمنا بتوقيف التغذية الكهربائية عن مطار بيروت الدولي، لذلك سيتم تزويده من المولدات الكهربائية التي تؤمن حاليا مستلزمات المازوت في شركة "الميدل ايست"، وبالتالي سنصمد في مرحلة "البلاك اوت" حتى إشعار آخر".

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