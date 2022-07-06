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لبنان

وئام وهاب يتحدّث عن ذهب البنك المركزي... أين هو متواجد؟

Lebanon 24
06-07-2022 | 09:36
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":
 
"قدم النواب الجدد إقتراح قانون معجل لتحصين حماية الموجودات الذهبية. مشكورين شباب الحركة مطلوبة ولكن حتى ما تظلوا بالإستعراضات والقشور. الإثنين الماضي كشفت بعثة صندوق النقد الدولي على الذهب وتبين لها أن الثلثين موجود في البنك المركزي وهو بخير والثلث في أميركا".
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وأضاف وهاب: "الثلث الموجود في أميركا أرسله ميشال الخوري لحفظه بعد دخول إسرائيل الى فرع المركزي في صيدا ونهبه. لذا على النواب الجدد إعداد قوانين تغير أداء الدولة والإدارة العثماني باتجاه عصري وعدم التلهي بقوانين إستعراضية".
 
 
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