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لبنان
تسليم وتسلم في رئاسة "جمعية المقاصد - صيدا" بين النقيب والبزري
Lebanon 24
06-07-2022
|
10:12
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أقيم في مقر "جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية" في صيدا، حفل تليم وتسلم بين الرئيس السابق للجمعية المهندس يوسف النقيب والرئيس المنتخب محمد فايز البزري، في حضور أعضاء المجلس الإداري المنتخبين المهندس بلال كيلو، الشيخ حذيفة الملاح، المحامية سها عنتر، الدكتور مازن القطب، المهندس عماد بعاصيري، المحامي محمود الصباغ والمهندسة سندس زيدان ناصر، وتغيب هشام جرادي بداعي السفر، كما حضر أمين سر الجمعية مازن قبرصلي، رئيس الدائرة المالية فؤاد البزري، رئيس الدائرة الفنية والعقارية المهندس سامر الخضري ورئيسة الدائرة الإدارية فتحية الزعتري.
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النقيب
وألقى النقيب كلمة، هنأ فيها البزري والمجلس الإداري الجديد، متمنيا ً لهم التوفيق. وقال: "المقاصد أمانة تسلمناها ونسلمها اليوم، ونتمنى أن نكون قد اديناها حقها، خصوصا أننا واجهنا في السنوات الأخيرة ازمات صعبة نتمنى الا تمروا بها، وأن تكملوا ما بدأناه ونسأل الله لكم التوفيق بحمل ومتابعة هذه الرسالة. فقد قلنا دائما ً انه اذا كانت المقاصد بخير فصيدا بخير، فالمقاصد نموذج مصغر عن المدينة وأهالي صيدا يحبون المقاصد ويتنافسون على خدمتها وكانت وستبقى دائماً للجميع".
البزري
وتحدث البزري، فنوه بـ"جهود المهندس النقيب والمجلس الإداري السابق وتفانيهم في خدمة المقاصد"، وقال: " أخ يوسف نشكركم على كل المرحلة السابقة التي تسلمتم خلالها امانة المقاصد ونشكر الهيئة الادارية التي عملت معك ونعتبر ان كل واحد أدى دوره . لا شك ان الهيئة الإدارية السابقة واجهت صعوبات ومشاكل بسبب الأزمات لكن المقاصد بجهودهم نجحت في اجتيازها، وكلنا ثقة بأن الجميع يحب المقاصد، وان الله يقيض للجمعية من أبناء المدينة من يمكنها من الإستمرارية حتى في اصعب الظروف والمحطات. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا والمجلس الإداري الجديد لأن نكمل المسيرة . والله ولي التوفيق".
بعد ذلك جرت عملية التسليم والتسلم بين النقيب والبزري الذي ترأس بعدها الإجتماع الأول للمجلس الإداري حيث تم انتخاب هيئة المكتب وجاءت على الشكل التالي: محمد فايز صلاح البزري رئيساً للجمعية وللهيئة العامة وللمجلس الإداري، المهندس بلال محمد كيلو نائباً للرئيس، المحامي محمود احمد الصباغ أميناً للسر والدكتور مازن محيي الدين القطب وهشام وليد جرادي عضوين.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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