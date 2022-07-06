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لبنان

سرقة كابلات محطة الكهرباء في نفق الكوكودي - خلدة

Lebanon 24
06-07-2022 | 10:19
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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الاشغال العامة والنقل ، في بيان "ان محطة الكهرباء في نفق الكوكودي - خلدة  عند مخرج النفق  من جهة بيروت، تعرضت لعملية خلع وكسر وتقطيع كابلات المحول الكهربائي وسرقتها، حيث أصبحت المحطة خارج الخدمة كليا مما تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي داخل النفق.
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وبناء عليه تم التواصل مع شركة كهرباء لبنان لتأمين البدائل الممكنة كون الظلمة داخل النفق اصبحت تشكل خطرا على السلامة المرورية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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