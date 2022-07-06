سرقة كابلات محطة الكهرباء في نفق الكوكودي - خلدة

Advertisement

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الاشغال العامة والنقل ، في بيان "ان محطة الكهرباء في نفق الكوكودي - خلدة عند مخرج النفق من جهة بيروت، تعرضت لعملية خلع وكسر وتقطيع كابلات المحول الكهربائي وسرقتها، حيث أصبحت المحطة خارج الخدمة كليا مما تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي داخل النفق.وبناء عليه تم التواصل مع شركة كهرباء لبنان لتأمين البدائل الممكنة كون الظلمة داخل النفق اصبحت تشكل خطرا على السلامة المرورية".