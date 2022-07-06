ياسين تابع الأخبار المتعلقة بالتسرب النفطي

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تابع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين اليوم، ما تردد عن "تسرب نفطي في منطقة تعاونية صيادي الأسماك في حي البحر في عكار".وتواصل مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ومجموعة العمل التي تتابع مكافحة التسرب النفطي في البحر المؤلفة من ممثلي إدارات رسمية عدة للوقوف عند آخر المعطيات، حيث ذكرت المعلومات الأولية غير المؤكدة أن التسرب يبعد حوالى كيلومتر عن تعاونية الصيادين.كذلك تسلم ياسين تقرير الدائرة الإقليمية التابعة لوزارة البيئة في عكار، التي أفادت بأنها "فور صدور خبر التسرب تواصلت مع بلدية ببنين التي أوضحت أن التسرب النفطي ليس في نطاقها، بل في نطاق بلدة قبة بشمرا،فتواصلت الخبيرة في الدائرة مع رئيس بلدية قبة بشمرا الذي وعد ب"تفقد الوادي الفاصل بين ببنين وقبة بشمرا للتأكد من وجود التسرب النفطي في النهر والإفادة خلال النهار".كما تم التواصل مع رئيس مخفر العبدة، الذي أكد "ورود وثيقة اليوم بما حصل ليل امس من إقدام مجهولين على أعمال تخريبية في أنبوب النفط في نطاق العبدة، وسيقومون بالكشف والتأكد من وصول التسرب إلى تعاونية الصيادين".