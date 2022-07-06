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لبنان

مشتركو خطوط MTC الثابتة ناشدوا القرم التدخل لمعالجة مشكلة احتساب فواتير حزيران

Lebanon 24
06-07-2022 | 10:43
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فوجئ مشتركو الخطوط الخليوية الثابتة من شركة mtc باستلامهم رسائل sms من الشركة تتعلق بفواتيرهم عن شهر حزيران، وتم احتسابها بناء على قرار الاول من تموز المتعلق باحتساب الدولار على سعر منصة صيرفة. فقد تضاعفت فواتير المشتركين بشكل كبير، ولم تصدر الشركة اي توضيح في كيفية البدء بالقرار في الاول من تموز والاحتساب على اساس الاول من حزيران، وناشد مشتركون وزير الاتصالات التدخل ومعالجة هذه المشكلة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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