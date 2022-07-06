ابي رميا اتصل بكسبار مستنكرا الاعتداء على المحامي طوني خليفة

اتصل النائب سيمون ابي رميا بنقيب المحامين ناضر كسبار مستنكرا الاعتداء الذي طاول ابن بلدة بجه المحامي طوني خليفة وهو على قوس المحكمة الشرعية.



واعتبر ابي رميا في بيان، ان "الاعتداء يشكل تعديا على العدالة والحرية لأنه لا يمس شخص المحامي خليفة فحسب، بل يمس الحريات العامة ومن يدافع عنها"، داعيا الى "اتخاذ التدابير التي تحول دون اعتداءات مماثلة كي يبقى القانون وحاملو لواءه ضمانة لحقوق المواطنين".

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