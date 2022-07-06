Advertisement

لبنان

مدير مكتب الحص: صحته جيدة وكفاه شر المفتنين وكيد الحاقدين

Lebanon 24
06-07-2022 | 11:18
A-
A+
Doc-P-968956-637927284236553306.png
Doc-P-968956-637927284236553306.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مستشار الرئيس سليم الحص ومدير مكتبه رفعت ابراهيم البدوي في بيان: "عيب على موقع الصرفند الاخباري وغيره من المواقع الاخبارية، نقل او نشر خبر كاذب ومناف للحقيقة ولا أساس له ولا مستند رسمي من دون التأكد من صحة الخبر المتداول عن دولة الرئيس سليم الحص". 
Advertisement

أضاف: "لقد دأبت مواقع الفتن الاخبارية مؤخراً باعتماد اسلوب النسخ واللصق فقط من اجل حصد عدد من اللايكات أو لزيادة عدد القراء فيه. ان تلك المواقع الإخبارية اضحت فاقدة للمصداقية ومصدرا للشك والريبة بمحتوى ما تنقله من اخبار مزيفة على صفحاتها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون ان تتكلف ادارة تلك المواقع عناء الاتصال بالجهات المختصة او بمكتب الرئيس سليم الحص تحديدا". 

وتابع: "لم يعد بوسعنا تحمل وزر اساءة تلك المواقع الالكترونية الفاقدة لأي مصداقية خصوصاً بعدما دأبت على نشر الاكاذيب في ما يتعلق بصحة وحياة ضمير الوطن الرئيس سليم الحص، ولم يعد امامنا من سبيل الا اللجوء الى القضاء المختص ضد كل من يقدم على نشر او نقل او نسخ خبر يخص أو يتعلق بحياة الرئيس سليم الحص".

وأردف: "لكل الاحبة الذين غمرونا بمحبتهم وبالسؤال والاستفسار عن صحة الرئيس سليم الحص نقول: الرئيس سليم الحص بخير وبصحة جيدة، وهو في منزله ولم يدخل المشفى كما اشيع وكل ما يروج له عبر وسائل التواصل او عبر غروبات الواتس اب هو عار من الصحة تماما". 

وختم: "الرئيس سليم الحص يهدي سلامه ومحبته وعطفه ويشكر كل المحبين الذين بادروا لاعلان تعاطفهم. نسأل الله العافية وطول العمر لضمير الامة الرئيس سليم الحص اطال الله بعمره وكفاه شر المفتنين وكيد الحاقدين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:22 | 2022-07-06
12:17 | 2022-07-06
11:58 | 2022-07-06
11:54 | 2022-07-06
11:46 | 2022-07-06
11:34 | 2022-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website