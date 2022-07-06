خير استقبل جثمان البدوي بعد أن قضى بحادث سير في تركيا ويتابع أوضاع عائلته لنقلها إلى لبنان

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استقبل الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، بناء على توجيهات رئيس الهيئة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقراره، جثمان الشيخ أحمد البدوي في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، والذي كان قضى بحادث سير في مدينة افيون - تركيا.وحضر برفقة الجثمان، والدا الراحل وأحد أبنائه مع زوجته وابنته، بينما ما زالت عائلة الفقيد المؤلفة من زوجته غنى سعد الدين خضري وأولاده صلاح الدين، غيدا، محمد وزين العابدين أحمد البدوي قيد المعالجة في المستشفيات التركية.وأشار بيان للهيئة إلى أنها "تقوم بشخص اللواء خير بمتابعة أوضاعهم وتأمين كل ما يلزم لناحية نقلهم إلى لبنان بالطريقة المناسبة واستكمال علاجهم في مستشفيات بيروت".