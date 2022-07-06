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لبنان

بو حبيب التقى الوزير البريطاني للشرق الأوسط وعرض للخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة

Lebanon 24
06-07-2022 | 11:58
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التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب بالوزير البريطاني للشرق الاوسط اللورد طارق أحمد وجرى البحث في العلاقات الثنائية، كما عرض الوزير بو حبيب الوضع اللبناني بعد الانتخابات النيابية والخطوات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة اللبنانية بما فيها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومتابعة مسار تنفيذه في المرحلة القريبة المقبلة. كما شكر الوزير بو حبيب بريطانيا على المساعدات للجيش اللبناني والاجهزة الامنية، آملاً توجيه عناية خاصة للقطاع التربوي نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان لاسيما أنه يقوم بتنظيم صفوف خاصة لأبناء النازحين السوريين على أراضيه وفي مدارسه الرسمية ما يزيد من العبء الملقى على القطاع التربوي اللبناني.
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