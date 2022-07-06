إرتفاع كبير بإصابات كورونا في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1921 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1119461.

كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10472.