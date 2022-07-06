بلدية القرقف تضبط سيارتين يقوم أصحابهما بتفريغ النفايات على قارعة الطريق (صور)

ضبطت بلدية القرقف سيارتين يقوم اصحابهما بتفريغ كمية من أكياس النفايات على قارعة الطريق العام للبلدة عند المدخل الرئيسي بشكل متكرر دون التمكن من معرفتهما، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



ودعت بلدية القرقف اصحاب العلاقة الى مراجعة البلدية خلال ثلاثة أيام من تاريخه قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

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