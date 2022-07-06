Advertisement

لبنان

فياض: سنسعى إلى عدم تكرار ما حصل اليوم

Lebanon 24
06-07-2022 | 13:19
A-
A+
Doc-P-968985-637927358102294264.jpg
Doc-P-968985-637927358102294264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى أن نتائج زيارته الى العراق "ايجابية والعراقيون يقولون إنهم يرغبون بالاستمرار بدعم لبنان".
وأكد في حديق لقناة الـ"أل بي سي" أنه تدخل "من أجل أن يحصل مشغلو المحطات على أموالهم، واستمرارية تشغيل المحطات هي اولوية استراتيجية لخطتنا بالكهرباء وسنسعى إلى عدم تكرار ما حصل اليوم". 
Advertisement
وتابع قائلاً: "موضوع الدفع لمشغلي محطات كهرباء اخذ بعض الوقت مع وزارة المالية لاعطاء الموافقة ومن ثم ان تحول للمصرف المركزي حتى اثر احراجا للمشغلين وبالتالي اصدر البيان بانه سيوقف التشغيل والان الامور جرى حلها". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:03 | 2022-07-06
17:42 | 2022-07-06
17:17 | 2022-07-06
17:05 | 2022-07-06
16:49 | 2022-07-06
16:41 | 2022-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website