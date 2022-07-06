فياض: سنسعى إلى عدم تكرار ما حصل اليوم

أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى أن نتائج زيارته الى العراق "ايجابية والعراقيون يقولون إنهم يرغبون بالاستمرار بدعم لبنان".

وأكد في حديق لقناة الـ"أل بي سي" أنه تدخل "من أجل أن يحصل مشغلو المحطات على أموالهم، واستمرارية تشغيل المحطات هي اولوية استراتيجية لخطتنا بالكهرباء وسنسعى إلى عدم تكرار ما حصل اليوم".

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وتابع قائلاً: "موضوع الدفع لمشغلي محطات كهرباء اخذ بعض الوقت مع وزارة المالية لاعطاء الموافقة ومن ثم ان تحول للمصرف المركزي حتى اثر احراجا للمشغلين وبالتالي اصدر البيان بانه سيوقف التشغيل والان الامور جرى حلها".