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لبنان

اجتماع لجمعية أهالي الطلاب في الخارج مع رئيس الجامعة اللبنانية وبحث حول مصير المسجلين في جامعات أوكرانيا

Lebanon 24
06-07-2022 | 13:40
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أعلنت جمعية "أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" في بيان، أنها "عقدت اجتماعا مع رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بدرا في مكتبه، بحضور النائب الدكتور إيهاب حمادة". 
 
وأشارت إلى أن "النقاش تناول مصير مستقبل الطلاب اللبنانيين المسجلين في جامعات أوكرانيا الذين نزحوا تحت وطأة الحرب الروسية - الأوكرانية وعادوا إلى وطنهم سالمين، تاركين خلفهم جامعاتهم التي أقفلت إلى أجل غير مسمى، ريثما تقف الحرب ويعود البنيان، وهذا يتطلب وقتا طويلا من السنوات". 
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ولفتت إلى أنها "قدمت اقتراحا إلى الرئيس أن تكون الجامعة اللببانية الملاذ الآمن لهم لتحفظ مستقبلهم من الضياع، فأبدى الرئيس تفهما لهذه القضية، وهو يعمل مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من أجل إيجاد صيغة قانونية تسمح بانتساب الطلاب إلى الجامعة، وأعطى تفاؤلا مبدئيا، خصوصا عدم التزام عدد المقاعد المقبولة من ذوي الاختصاص وأن تكون مفتوحة لقبول كل الفائزين، على أن تتوافر الشروط المرعية في الطالب التي تعتمدها الجامعة في قوانينها وأن يخضع الطلاب لاختبار الدخول، كل ضمن اختصاصه، فتوزع الطلاب على الجامعات التي تتوافر لديها الاختصاصات، وتمنينا عليه مراعاة الوقت". 
 
وأشارت إلى أنها "علمت بأن الاقتراح الذي تقدم به رئيسها سامي حمية إلى رئيس لجنة التربية النيابية الذي يرمي إلى إلزام الجامعات الخاصة والثانويات والمدارس العاملة في لبنان اعتماد الدولار الطالبي لديها على سعر منصة مصرف لبنان 3900 للدولار أصبح قيد النقاش بين المعنيين، وتلقى قبولا من أكثرية الأطراف السياسية، على أمل أن يتم تسجيله في الجداول الرسمية لمجلس النواب قريبا لدراسته وتنظيم صيغة قانونية له". 
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