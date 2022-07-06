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لبنان

ضبط شاحنة في طرابلس تحتوي كمية من المخدرات معدة للتهريب إلى الخارج

Lebanon 24
06-07-2022 | 13:44
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 5/7/2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر - البقاع الغربي المواطن (م.ي)، وهو مالك شاحنات نقل تعمل بين البقاع ومرفأ طرابلس بحيث تستخدمها عصابة في عمليات تهريب مخدرات إلى تركيا.
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وبعد عملية رصد ومتابعة، تم ضبط شاحنة في طرابلس، وفي داخلها كمية من المخدرات مخبأة بطريقة مموهة.
 
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتتم المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة".
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