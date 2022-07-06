وفد من أصحاب المقاهي والمؤسسات السياحية زار رئيس بلدية الهرمل احتجاجا على انقطاع إرسال محطة العاصي لشبكة تاتش

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زار وفد من أصحاب المقاهي والمطاعم والمؤسسات السياحية رئيس بلدية الهرمل، احتجاجا على "انقطاع إرسال محطة العاصي لشبكة الخلوي touch بسبب نفاد مادة المازوت منذ أكثر من عشرة أيام، الأمر الذي يؤثر سلبا على مصالحهم وأعمالهم".وطالبوه ب"التواصل مع المعنيين لتزويد المحطة بالمازوت وعودة الإرسال".