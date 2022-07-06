Advertisement

لبنان

وفد من أصحاب المقاهي والمؤسسات السياحية زار رئيس بلدية الهرمل احتجاجا على انقطاع إرسال محطة العاصي لشبكة تاتش

Lebanon 24
06-07-2022 | 13:45
A-
A+
Doc-P-968997-637927371738272205.png
Doc-P-968997-637927371738272205.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وفد من أصحاب المقاهي والمطاعم والمؤسسات السياحية رئيس بلدية الهرمل، احتجاجا على "انقطاع إرسال محطة العاصي لشبكة الخلوي touch بسبب نفاد مادة المازوت منذ أكثر من عشرة أيام، الأمر  الذي يؤثر سلبا على مصالحهم وأعمالهم".
Advertisement
 
وطالبوه ب"التواصل مع المعنيين لتزويد المحطة بالمازوت وعودة الإرسال".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:03 | 2022-07-06
17:42 | 2022-07-06
17:17 | 2022-07-06
17:05 | 2022-07-06
16:49 | 2022-07-06
16:41 | 2022-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website