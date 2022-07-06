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لبنان

إشكال في محلة جسر أبو علي وسقوط إصابة بإطلاق ناري

Lebanon 24
06-07-2022 | 14:04
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وقع اشكال فردي في محلة جسر ابو علي - طرابلس تطور الى اطلاق نار حيث اقدم المدعو "ج.ب" على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه المدعو "م.د" واصابه ليفر مطلق النار إلى جهة مجهولة وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وتم نقل المصاب إلى مستشفى الاسلامي في طرابلس للعلاج، وعرف ان اطلاق النار جاء على خلفية اشتراك الكهرباء.
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