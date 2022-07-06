سامي الجميل: من غير المقبول سجن اللبنانيين

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غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر "تويتر": "بعد اجتماع لجنة الدفاع، من غير المقبول سجن اللبنانيين خصوصا أن الشركة التي تم تلزيمها جوازات السفر عليها شبهات كبيرة وكنا نتمنى ألا يتم التعامل مع هذا النوع من الشركات. ‏نعم حصل اشتباك كبير في اجتماع لجنة الدفاع لأنه من غير الطبيعي أن يترك الناس بهذا الشكل، إذ كان يفترض اتخاذ تدابير احترازية لعدم الوصول إلى هنا.لدينا الكثير من الملاحظات ونقاط الاستفهام وعبرنا عنها، ونطالب بوقف هذا النوع من التلزيمات واللجوء إلى شركات شفافة".