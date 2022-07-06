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لبنان

سامي الجميل: من غير المقبول سجن اللبنانيين

Lebanon 24
06-07-2022 | 14:07
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 غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر "تويتر": "بعد اجتماع لجنة الدفاع، من غير المقبول سجن اللبنانيين خصوصا أن الشركة التي تم تلزيمها جوازات السفر عليها شبهات كبيرة وكنا نتمنى ألا يتم التعامل مع هذا النوع من الشركات. ‏نعم حصل اشتباك كبير في اجتماع لجنة الدفاع لأنه من غير الطبيعي أن يترك الناس بهذا الشكل، إذ كان يفترض اتخاذ تدابير احترازية لعدم الوصول إلى هنا.
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لدينا الكثير من الملاحظات ونقاط الاستفهام وعبرنا  عنها، ونطالب بوقف هذا النوع من التلزيمات واللجوء إلى شركات شفافة".
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